Covid in Provincia. Nove casi di positività nelle ultime ore.

CALTANISSETTA. Resta complessivamente stabile il numero di casi di contagio in provincia di Caltanissetta con 9 persone risultate positive al Covid. Il dato emerge dal report giornaliero dell’Asp.

Al momento in provincia di Caltanissetta sono 240 le persone positive, di cui 229 in isolamento domiciliare, 19 in degenza ordinaria e 2 fuori provincia. In particolare i 9 casi registrati si sono avuti: 6 a Gela, uno a Butera, uno a Riesi e uno a Niscemi.

Sono guarite 3 persone di Mussomeli, 2 di Riesi, una di Butera, una di Delia, una di Niscemi e una di Marianopoli.