Covid in Provincia. Ancora 13 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore.

Sono in tutto 13 le persone risultate positive al Covid nelle ultime 24 ore. Si tratta di pazienti tutti in quarantena domiciliare. Di questi, 8 sono di Gela, 3 di San Cataldo, 1 di Sommatino e 1 di Mazzarino.

Risulta ricoverato in malattie infettive una persona di Gela. Due le persone dimesse : una di Caltanissetta e una di Marianopoli. I guariti sono 6 di Gela, 2 di Caltanissetta e 1 di Villalba.

Complessivamente sono al momento 242 le persone positive al Covid in provincia di Caltanissetta di cui 222 in quarantena domiciliare, 18 ricoverati in malattie infettive e 2 ricoverati fuori provincia.