Caltanissetta, Yanmar Tour: “30 e 31 ottobre prova in campo dei macchinari”

Il 30 e 31 ottobre a Caltanissetta si svolgerà la quarta tappa del tour nazionale promosso dall’azienda Yanmar.

Quattro date di un evento itinerante partito da Bergamo, passato da Firenze, Salerno e che si concluderà nel cuore della Sicilia.

Un evento spettacolare che permetterà a tutti gli addetti del settore di testare i macchinari e gli escavatori e dialogare con tutti gli esperti del settore. Concessionari, tecnici, dimostratori, responsabili di prodotto saranno presenti per rispondere a tutte le domande.

“Siamo certi che a questo evento, unico in Sicilia, risponderà l’utenza in modo massiccio e noi la distribuiremo nei due giorni – ha commentato Giuseppe Bosco, titolare della nissena Meccanica Industriale Bosco e uno degli organizzatori dell’evento -. Si tratta di una nuova visione di evento dove, oltre all’osservazione del macchinario, si potrà anche accedere a una prova in completa sicurezza grazie al supporto di esperti”. Oltre alle capacità operative indicate “su carta” dall’azienda per ogni singolo modello si potrà verificare la reale prestazione basata su efficienza, affidabilità e potenza.

Due giorni emozionanti che poi i rivenditori invitano a proseguire direttamente nelle sedi territoriali. Yanmar, infatti, è presente in 4 aree della Sicilia e ogni cliente può rivolgersi al proprio rivenditore di zona. Oltre alla “Meccanica Industriale Bosco” di Caltanissetta è possibile scegliere Yanmar a “Movisol srl” di Siracusa, “Yamoter srl” di Calstellamare del Golfo, “Movitower sas” di Pace del Mela.

La partecipazione all’evento è gratuita. Per garantire una migliore organizzazione l’azienda invita a registrarsi preventivamente sul sito https://www.yanmartour.com/it/

Chi fosse impossibilitato a prenotarsi in anticipo può comunque ultimare la propria registrazione direttamente in Via Libero Grassi, zona industriale di Caltanissetta il 30 o il 31 ottobre e prenotare il proprio test. All’iscrizione gratuita sarà consegnato un coupon valido per un brunch offerto dall’azienda.

Per ulteriori informazioni visitare il sito ufficiale della Yanmar.

L’appuntamento con le macchine Yanmar per il 30 e il 31 ottobre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 alla zona industriale di Caltanissetta via Libero Grassi snc.