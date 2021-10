Caltanissetta, Quartiere San Luca teatro di “Autunno in festa”. Tutti gli appuntamenti in calendario

Il Quartiera San Luca sarà teatro di “Autunno in Festa” nelle prossime settimane.

A promuovere e collaborare per l’organizzazione dell’intera manifestazione l’associazione di promozione sociale “Sulle ali della Musica” e il Comitato Quartiere San Luca, con il patrocinio gratuito del Comune di Caltanissetta hanno chiamato a raccolta diverse associazioni ed enti.

Gli eventi saranno presentati da Nello Ambra e interverrà la Professoressa Laura Failla. Il Calendario è fitto e inizia già da questo fine settimana.

Sabato 9 ottobre, dalle ore 9 alle ore 13 è prevista una mattinata ludico-sportiva dedicata ai bambini e guidata dalla “Nissa Rugby” al Campetto Polivalente “Liborio Gattuso”.

Domenica 10 ottobre, dalle 10 alle 13 si potrà vivere una giornata con “I giochi di una volta” al Campetto polivalente “Liborio Gattuso”.

Domenica 17 ottobre si terrà una maratona di danza al giardino della Legalità. Dalle 16 ale 18 ci sarà la Junior Dance e alle 20.30 uno spettacolo di danza curato dalla Compagnia Nazionale di Danza Storica che riprodurrà danze eseguite dall’alta società. A dirigere i danzatori ci sarà Nino Graziano Luca.

Mercoledì 20 ottobre dalle 16 alle 19 si terrà un torneo di Ping Pong nella sede del comitato di quartiere San Luca.

Sabato 23 ottobre, dalle 16 alle 18 un pomeriggio dedicato al Fitness Outdoor. L’allenamento all’aperto si svolgerà al Giardino della Legalità.

Domenica 24 ottobre dalle ore 10 alle 13 tutti in sella per una pedalata in bici nel quartiere San Luca e Dintorni.

Domenica 31 ottobre, dalle 18 alle 20 si terrà la manifestazione canora “Canto anch’io” con karaoke e performance di scuole di canto (per iscrizioni rivolgersi al 3288244843).

Alle 20.30 l’appuntmento è con il Concerto Jazz tenuto da Giorgia Anzalone Quartet e Jam. Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno al Centro culturale Michele Abbate.

Nella foto: il giardino della Legalità ripreso dall’alto