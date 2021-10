Caltanissetta: “Provvidenza”, la manifestazione che restituisce i colori a un quartiere da scoprire

Il quartiere Provvidenza è collocato nel cuore del centro storico della città, è il luogo nel quale hanno vissuto cittadini illustri e notabili, un articolato crocevia di strade che, purtroppo, nei decenni è stato lentamente ma inesorabilmente abbandonato e ignorato dagli stessi Nisseni.

Una condizione che, però, non deve essere considerata irreversibile. Degrado e rifiuto possono essere sanati con interventi di rivalutazione e recupero che passano anche attraverso la riscoperta dei luoghi. Ed è per questo che è stata organizzata una manifestazione che si svilupperà nell’arco di 3 giorni ed è finalizzata a restituire luce e colori allo storico quartiere nisseno.

“Provvidenza è un’iniziativa che nasce nell’ambito del finanziamento “Quartieri in Festa” – ha spiegato l’assessora alla Cultura del Comune di Caltanissetta Marcella Natale -. Fa parte di un progetto più grande di rivalutazione degli storici quartieri che vivono una condizione di degrado. La Provvidenza è l’area che ha più sofferto questa condizione di abbandono ed è arrivato il momento di agire riportando i cittadini tra le vie”.

Il 14, 15 e 16 ottobre 2021 artisti e musicisti animeranno le strade e si intersecheranno con laboratori di creatività, murales, esibizioni sportive, visite guidate, laboratori del gusto, letture ad alta voce, mostre fotografiche e proiezioni video, laboratorio di ricamo, concerti itineranti, spettacolo di teatro e animazione.

Un evento congiunto patrocinato e organizzato dal Comune di Caltanissetta, la Regione Siciliana, la Polizia di Stato e il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia minorile e di comunità.

Hanno aderito come Partner dell’evento Casa Famiglia Rosetta, Istituto Don Calabria, IISS Manzoni – Juvara, Itet Rapisardi – Da Vinci, IC Vittorio Veneto, Istituto Vincenzo Bellini, Associazione Slow Food Caltanissetta, Società Dante Alighieri Caltanissetta, UEPE Caltanissetta, Artisti Riuniti e come media partner Il Fatto Nisseno.

Gli artisti che si potranno incontrare alla “Provvidenza e che hanno accolto l’invito a partecipare sono Mirko Cavallotto in arte Loste e reduce della realizzazione del Murales “Dolore di Madre” in via Rosso di San Secondo, Stefano Santoro in arte McNenya dell’Overline collettivo di Salerno e i Pittori Anonimi del Trullo di Roma.

La parte musicale sarà affidata al Caravan Tour 2021, Esprite Manouche, “sulle orme di Django Ensamble”.

“I Nisseni continuano a vivere la città fingendo che quest’area non esistesse costeggiandola al passaggio ed è un paradosso dato che si trova proprio nel cuore della centro storico – ha concluso l’assessora -. Per ricominciare a viverla e frequentarla è necessario prima di tutto conoscerla. E questa iniziativa lunga tre giorni, ricca di iniziative culturali ed eventi, ha proprio questa finalità. E noi ci auguriamo che i cittadini accolgano questo invito corale e vengano a riscoprire il quartiere”.

Nella foto: la chiesa della “Madonna della Provvidenza” che si trova nell’omonimo quartiere