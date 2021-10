Caltanissetta, Pietrarossa Bellini Music Festival: 11 ottobre recital del violista Marco Traverso

L’Istituto Superiore Studi Musicali Vincenzo Bellini di Caltanissetta, invita la Cittadinanza al concerto del Violista Marco Traverso, che si terrà presso il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta, lunedì 11 ottobre 2021 dalle ore 19:30.

Marco Traverso. Nato a Napoli, allievo del Maestro Giusto Cappone (I viola della Filarmonica di Berlino) consegue il Diploma di viola.

Studia Direzione d’Orchestra con il M° Massimo Pradella.

Ricercatore e studioso di liuteria nel 2004 pubblica “IL SEGRETO’’ per il quale A.L.I. (Ass. Liutai Italiani) lo nomina Socio onorario, ed esperto per gli strumenti ad arco per L’UNIONE EUROPEA esp D’Arte.

Si esibisce da solista ed in numerose formazioni cameristiche ed orchestrali presso il Teatro Bellini di Catania, Teatro Comunale di Firenze, l’Opera di Roma, l’Orchestra da Camera di Bologna, il Teatro Romano di Fiesole, il Teatro Bellini di Napoli, il Rendano di Cosenza, gli Archi di Roma RAI di Napoli/Roma, i concerti di Radio Uno Rai ed dell’Orchestra da camera di Colonia esibendosi da solista in Italia ed all’estero.

Nel 2006, in duo con Bruno Canino incide ì il CD ‘’IL RISVEGLIO DELL ANIMA’’.

Dedito alla divulgazione ed alla cultura della ‘Viola’, vince il Premio Anlai 2012.

Il maestro Rostropocich, a Zurigo dice di lui “vero suono Italiano”.

Crede in nuovo linguaggio musicale, accattivante, capace di coinvolgere ed entusiasmare il pubblico, per questo ha composto tre pezzi per viola sola di cui “Preghiera” con sette campane (suonate dal pubblico), “Giocoso” per viola e triangolo, “Ricercare”, Corale per viola e coro a bocca chiusa, Canone per tre viole, Quattro pezzi per viola sola edite da Incide per AVM Classic:

C.Orsi, Concerto, prima esecuzione e registrazione mondiale;

A.Rolla, Rondò prima esecuzione e registrazione mondiale;

Weber, tema e variazioni virtuosistiche prima registrazione Mondiale, accompagnato dall’ orchestra “I Filarmonici di Roma” con il patrocinio del Maestro Ugo Ughi.

‘’Sonate per Viola e Clavicembalo’, prima esecuzione e registrazione mondiale, con il Patrocinio dell’American University Baroke’’;

I sestetti di Brahms con due viole;

La ‘’Romanza di Bruch’’per viola e Orchestra;

La ‘’Fantasia di Hummell’’con l’O.G.I. “V. Bellini”

’Saluto d’amore’che gli conferisce il prestigioso ‘’international Gold Recording’’

Insegna Viola presso Istituto Superiore di Studi Musicali V. Bellini di Caltanissetta.

Eseguirà repertorio di:

Bach

Paradis

Mendelssohn

Offenbach

Bellini

Piazzolla

Elgar

Bacalov

Morricone

Sarà accompagnato al Piano dal Maestro Lorenzo Traverso.

L’accesso al teatro, nel rispetto delle norme anti-Covid, sarà consentito ai possessori di Green Pass o tampone molecolare negativo delle ultime 48 ore.