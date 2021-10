Caltanissetta, Museo Diocesano domenica accoglie F@mu 2021, Famiglie al Museo

Il Museo Diocesano “Mons. G. Speciale” di Caltanissetta domenica 10 ottobre torna a riaprire le sue porte per tutti i piccoli visitatori che vogliono scoprire il mondo dell’arte sacra.

Ad accogliere, nel percorso ludico – ricreativo è sempre Lorella Alù con il suo laboratorio Laribò.

L’itinerario inizia alle ore 10 e alle ore 17 e durerà circa un paio d’ore ma sarà possibile accedere al museo anche oltre questo orario e potersi accodare al tour culturale.

Un percorso con racconti, giochi e laboratori pensato proprio per i bambini e invogliarli a scoprire la magia della conoscenza, soddisfare la fame di sapere e scoprire come “c’è sempre occasione per imparare” e che questo si può fare attraverso itinerari calibrati all’età e il grado di attenzione.

La partecipazione al F@mu, per motivi di sicurezza sanitaria e organizzativi, è limitata a una capienza massima di visitatori e i promotori invitano a contattare il numero 3206986562 per prenotare il proprio posto.

I bambini dovranno essere accompagnati da un adulto munito di Green Pass. Il biglietto d’ingresso di 3€ è previsto solo per gli adulti.

F@mu è una giornata nazionale patrocinata dal Ministero della Cultura e a Caltanissetta è stata organizzata anche dalla Pro Loco alla Galleria Civica Michele Tripisciano che si trova in Largo Barile. (Guarda il link)