Caltanissetta, Lions Club alla scoperta di Palazzi storici della città “dei vivi e dei morti”

Una panoramica sui palazzi storici della Caltanissetta antica e delle cappelle gentilizie splendidamente costruite e ancora visibili al cimitero degli Angeli di Caltanissetta.

Sarà questo il tema che sarà affrontato durante il Convegno organizzato dal Lions Club di Caltanissetta diretto, in questo anno sociale, da Calogero Pernaci.

“Caltanissetta la città dei vivi e la città dei morti” si terrà martedì 12 ottobre alle 18.30 nei locali ex Gil gentilmente concessi dall’Associazione Real Maestranza e Associazione Teatro della Parola.

Dopo i saluti iniziali del Presidente Pernaci relazioneranno l’architetta Daniela Vullo, Sovrintendente BB.CC.AA di Caltanissetta (nella foto) e l’architetto Fabrizio Lo Porto.

Il filo conduttore tra queste costruzioni architettoniche è caratterizzato da più elementi tra cui spiccano l’epoca storica e i committenti. Erano proprio i nobili dell’epoca a richiedere la costruzione di un’abitazione per risiedere in città e, contestualmente, una cappella per la “dimora eterna”.

Saranno approfondite tra le opere di architettura il palazzo Testasecca, la costruzione che si trova di fronte a esso e il palazzo Lanzirotti – tutti in corso Vittorio Emanuele – il palazzo Sillitti Bordonaro e quello della famiglia Calafato di Canalotti – in corso Umberto -, i palazzi Caglià Guettard, Barile, Giordano, Cinnirella, le costruzioni civiche e religiose a uso pubblico quali Municipio con Teatro, Palazzo provinciale, Banco di Sicilia, Seminario, Hotel Mazzone e Poste.

Dal cimitero degli Angeli verranno messe in risalto le tombe Testasecca, Morillo, Lanzirotti, Difiglia, Trigona, Calefati, Giarrizzo, Falduzza, Amato Salvati, Mazzone e Messina Sapienza.

L’ingresso alla sala del Convegno, all’ex Gil, è dal piazzale del parcheggio autobus extraurbani.