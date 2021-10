Caltanissetta, il calendario di “Provvidenza”: tutti gli appuntamenti tra il 14 e il 16 ottobre

Inizierà la mattina del 14 ottobre la manifestazione “Provvidenza, i colori di un quartiere da scoprire” e si concluderà nella notte del 16 ottobre.

Tre giorni di festa, musica ed eventi che torneranno a far rivivere lo storico Quartiere nisseno.

L’evento congiunto è patrocinato e organizzato dal Comune di Caltanissetta, la Regione Siciliana, la Polizia di Stato e il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia minorile e di comunità.

Hanno aderito come Partner dell’evento Casa Famiglia Rosetta, Istituto Don Calabria, IISS Manzoni – Juvara, Itet Rapisardi – Da Vinci, IC Vittorio Veneto, Istituto Vincenzo Bellini, Associazione Slow Food Caltanissetta, Società Dante Alighieri Caltanissetta, UEPE Caltanissetta, Artisti Riuniti e come media partner Il Fatto Nisseno.

“Rivivere gli storici quartieri e i luoghi simbolo della città antica sono il primo passo per una riscoperta e riappropriazione degli spazi urbani – ha spiegato l’assessora alla Cultura Marcella Natale invitando i cittadini a partecipare alla kermesse artistica -. Organizzare concerti e visite guidate è un’opportunità per far comprendere ai cittadini che devono ricominciare a riprendere possesso di tutti i quartieri e rioni della città. Solo in questo modo sarà possibile evitare il degrado e l’abbandono”.

A seguire il calendario completo con orari e luoghi di incontro:

Giovedì 14 ottobre alle ore 11.00 l’appuntamento è in Piazza Garibaldi dove si terranno dei Laboratori di creatività curati dall’IISS “Manzoni Juvara”. Sempre dalla piazza principale partiranno le visite guidate del quartiere a cura del Gruppo Giovani della Società Dante Alighieri e degli studenti dell’IISS “Manzoni – Juvara” e dell’indirizzo turismo dell’ITET “Rapisardi – Da Vinci”.

Gli eventi proseguiranno nel pomeriggio dalle ore 16 alla Scuola San Giusto con letture ad alta voce per i piccoli a cura del gruppo del Patto per la lettura della città di Caltanissetta, il laboratorio di ricamocurato da Maria Anna Bonaffini e il laboratorio del movimento condotto da Alessandra Nucera.

Nel frattempo, dalle ore 17 in Corso VIttorio Emanuele si terrà un’esibizione delle Fiamme Oro della Polizia di Stato e la partenza della visita guidata del quartiere condotta dall’Architetto Cassetti.

Alle ore 18 spazio alla musica nella Chiesa S. M. della Provvidenza con il concerto di chitarra Luca Blanco.

Venerdì 15 ottobre dalle ore 11 la creatività tornerà in piazza Garibaldi con gli studenti del IISS “Manzoni – Juvara” e le visite guidate della Dante Alighieri e gli allievi del’IISS “Manzoni – Juvara” e ITET “Rapisardi – Da Vinci”.

Nel pomeriggio, dalle ore 16 a San GIusto toneranno le letture e i laboratori di ricamo e di movimento, ancora curati da Maria Anna Bonaffini e Alessandra Nucera.

Alle ore 19 al Teatro Regina Margherita Simonetta Agnello Hornby presenterà il suo ultimo romanzo “Punto Pieno”.

Sabato 16 orrobre alle ore 11 al Teatro Margherita sarà inaugurata la mostra fotografia e proiezioni video sulla”Cultura gipsy, il jazz manouche, dalla strada al teatro”.

Per tutti coloro i quali non avessero colto l’opportunità di apprezzare il quartiere Provvidenza, dalle ore 17 da piazza Garibaldi partirà il terzo e ultimo tour guidato del quartiere che, per questa occasione, sarà condotto dall’Architetto Saggio.

Sarà possibile immergersi in un percorso multimediale itinerante che alle 17.30 partirà da S. M. della Provvidenza con il Caravan Tour Esprite Manouche accompagnato da letture di M. Butera, alle 18.30 proseguirà in Corso Umberto e alle 19.30 esploderà con un Teatro di fuoco e spettacolo di teatro e animazione nell’area pedonale di Corso Umberto.

Alle ore 21 la kermesse si concluderà al Teatro Regina Margherita con il concerto “Sulle orme di Djiango Ensamble, Esprite Moanouche.

Le manifestazioni che si svolgeranno nei locali del teatro saranno a ingresso libero ma con green pass.