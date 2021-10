Caltanissetta. Al via il progetto “Il mistero degli orsi in Sicilia” dell’associazione Naponos.

CALTANISSETTA. E’ partito venerdì 15 Ottobre il campo multidisciplinare “Il mistero degli orsi in Sicilia” dell’associazione Naponos a.s.d.c. Il progetto, rientra all’interno “delle attività educative e non, formali e informali e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19” volute dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Pari opportunità e realizzate dal Comune di Caltanissetta, Assessorato alle politiche sociali.

Il progetto, ispirato al noto romanzo di Dino Buzzati “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” (storia degli orsi che conquistarono la Sicilia, ma che, corrotti dagli usi e costumi degli uomini, lasciarono agi e ricchezze per ritornare alla natura), viene inteso come un vero e proprio percorso multidisciplinare, attraverso cui i bambini potranno tornare indietro alla tradizione, attraverso il “cunto” siciliano, i giochi antichi siciliani, la manipolazione dei materiali (come la creta e la pasta reale), la scoperta della natura del proprio territorio.

Il progetto è rivolto ai bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni, si svolgerà dal venerdì alla Domenica per cinque settimane negli spazi di Villa Amedeo, ed è ad ingresso gratuito. Nonostante abbiano già risposto all’evento ben 60 bambini, l’associazione Naponos ha deciso di consentire la partecipazione a tutti i bambini che, anche per un solo giorno, abbiano voglia di accostarsi all’iniziativa.

Gli operatori del progetto per il teatro sono Diletta Costanzo, Adriano Dell’Utri, e Simona Valentina Scarciotta; per la danza e i balli tradizionali Maria Antonina Vitello e Maria Rita Vitello; per le arti figurative la Maestra Gina Tortorici; per le attività motorie Pietro Mirisola, per le attività ludico-ricreative Giorgia D’Angelo.