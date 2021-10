Bompensiere, sinergie fra istituzioni.Defibrillatore comunale revisionato

BOMPENSIERE – La locale farmacia e Croce Rossa hanno sostenuto i costi per la revisione del defibrillatore comunale. E a tale proposito il sindaco Virciglio ha puntualizzato: “Una comunità vive di persone impegnate a tutela dell’interesse pubblico. Non è sempre l’amministrazione comunale a garantire gli interessi della collettività, spesso, infatti, intervengono, con spirito di solidarietà, persone che sono punte di riferimento di noi tutti cittadini. Il nostro comune finanziariamente non naviga in buone acque e, dunque, ogni sostegno deve essere visto con particolare favore e gratitudine. Ringrazio la dott.ssa Anna Migliore, titolare della farmacia presente a Bompensiere, per avere sostenuto i costi della revisione del defibrillatore. E ringrazio la Croce Rossa per avere effettuato la revisione a costi quanto più contenuti. La sinergia tra istituzioni private e pubbliche funziona. Reinstallando il defibrillatore nel proprio vano il nostro comune è nuovamente “cardiprotetto”.