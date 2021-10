Alberto Maira (Alleanza Cattolica): ““Un cristiano può votare schieramenti che propongono gender, aborto, eutanasia, disegno di legge Zan, utero in affitto?”.

Riceviamo e pubblichiamo nota del prof. Alberto Maira di Alleanza Cattolica su rilievo a proposito della possibilità di un cristiano di votare per gli schieramenti del Pd e M5S.

“Un cristiano può votare gli schieramenti che propongono il gender, l’aborto, l’ eutanasia, il liberticida disegno di legge Zan, l’utero in affitto? Mentre papa Francesco, con chiarezza ha parlato dell’aborto, come “omicidio”, il PD e il M5S difendono le leggi contrarie alla vita. Mentre la Chiesa ribadendo la dottrina sulla famiglia condanna le adozioni a coppie gay, il PD e il M5S chiedono che vengano introdotte in Italia insieme all’utero in affitto.

Mentre il Card. Bassetti denuncia la cultura eutanasica alimentatrice di quella dello “scarto”, sul proprio profilo facebook il dirigente sancataldese del PD Marco Andaloro invita a firmare per l’eutanasia e sostiene il liberticida ddl Zan. I disvalori gender che minacciano lo sviluppo e la formazione dei bambini fanno parte del DNA più intrinseco della cultura ex PCI che si propone oggi di amministrare S.Cataldo.

La visione della vita proposta dalla cultura PD-M5S è il contrario dei basilari valori cristiani che hanno reso grande nel tempo la nostra città. E’ vero che un Comune è chiamato ad amministrare una città ma la visione dell’uomo e della vita di chi amministra non è irrilevante !”.

Per Alleanza Cattolica

Prof. Alberto Maira