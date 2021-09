Serradifalco. La Giunta affida all’avv. Antonio Campione incarico di consulenza ed assistenza legale.

SERRADIFALCO. La Giunta Burgio ha affidato all’avv. Antonio Onofrio Campione l’incarico di svolgere attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale in modo continuativo per conto del Comune. L’incarico si protrarrà sino al 31 dicembre 2022, per prolungarsi sino al 31 dicembre 2023 quando sarà approvato il bilancio di previsione 2021/2023.

L’avv. Antonio Onofrio Campione, sino all’aprile del 2018, aveva svolto il ruolo di legale convenzionato dei cinque Comuni dell’Unione Terre di Collina (Serradifalco, Montedoro, Milena, Bompensiere e Delia) non solo nel settore civile, ma anche amministrativo, tributario e penale. Per lui un incarico dunque all’insegna della continuità, dal momento che il legale nisseno conosce bene le vicende amministrative e giudiziali dell’ente comunale serradifalchese.