Serie D. Sancataldese battuta in casa 0-1 dal Real Aversa. Decide Montaperto.

Dopo la prima di campionato persa 1-0 a Paternò, oggi la Sancataldese ha perso anche la “prima” al Valentino Mazzola venendo battuta dal Real Aversa 0-1.

A decidere il match è stato il gol messo a segno da Montaperto al 27′ del secondo tempo. Un gol che ha tagliato le gambe ai verdeamaranto e che ha decretato la seconda sconfitta di fila per la squadra di Alessandro Settineri (nella foto) in questo avvio di campionato di serie D.

Una Sancataldese che, comunque, ha giocato per buona parte del match in dieci per l’espulsione di Simic. Diverse anche le defezioni in casa verdeamaranto, ma resta l’amarezza per questa seconda sconfitta consecutiva in campionato da parte di una Sancataldese comunque pronta a ripartire per conquistare i primi punti in questo campionato. (foto Sancataldese Calcio Official)