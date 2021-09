Santa Caterina. Stasera al Villa Hermosa Festival spettacolo con The Dreamers e The Caterineros.

SANTA CATERINA. Nell’ambito del Villa Hermosa Festival, oggi ultimo appuntamento dei “Talenti dal territorio”. Saranno due band a chiudere la programmazione della sezione riservata agli artisti locali. Una è composta da musicisti caterinesi e della provincia, l’altra è un vero e proprio pezzo di storia della musica live caterinese. Si tratta dei The Dreamers e dei The Katrineros. Lo spettacolo prenderà il via alle 21.30 alla Villa Castelnuovo. Ingresso libero fino a esaurimento posti, green pass e mascherina obbligatoria.