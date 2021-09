Santa Caterina. Covid: nove guariti e nessun positivo. Cala la curva del contagio.

SANTA CATERINA. Finalmente numeri favorevoli sul fronte Covid a Santa Caterina. Nelle ultime ore, infatti, si sono registrati 9 nuovi guariti e nessun caso di positività al Covid.

Dunque, nel Comune caterinese s’è registrato non solo un aumento dei guariti ma nessun caso di positività nel contesto di una curva che fa ben sperare. Il sindaco Giuseppe Ippolito, nel frattempo, ha comunicato alla cittadinanza che il 13 settembre dalle ore 15 alle ore 20 presso il Presidio Sanitario di Via Risorgimento si terrà un NUOVO EVENTO VACCINALE, che avrà come obiettivo le seconde dosi di chi si è vaccinato con le prime dosi il 30 luglio e il 9 agosto e sarà una ottima occasione anche per chi ancora deve fare la prima dose. Le prenotazioni potranno essere effettuate da lunedì 6 settembre.