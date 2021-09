San Cataldo. Famiglia adotta aiuola abbandonata valorizzandola e trasformandola in luogo di preghiera.

SAN CATALDO. Cittadini dal cuore d’oro. E’ il caso di Rosario Lombardo e della sua famiglia che hanno adottato con formale provvedimento dell’Amministrazione Comunale di San Cataldo un’aiuola abbandonata sita in Via La Marmora di fronte il civico 12. La stessa è da sempre stata considerata un ricettacolo di immondizia ed altro, costituendo per questo un elemento di degrado per il centro abitato.

Si è pensato di sistemare la stessa aiuola secondo la volontà di Maria Santissima che più volte ci incita a recitare e diffondere il Santo Rosario nelle famiglie, trasformando la stessa area da luogo di degrado in luogo di Preghiera per tutti. Lo scorso 13 maggio si è inaugurata la posa della prima pietra “Monte Calvario”, con la Recita del Santo Rosario sul posto.

A tal fine si sta procedendo alla relativa valorizzazione dell’area prevedendo la realizzazione di un “Monumento alla Corona del Rosario”, che prevede anche la presenza dell’”Orto degli Ulivi” ed il “Monte Calvario”. E’ prevista la messa in opera di un Rosario in cui ciascun grano dei 61 grani sarà realizzato in pietra arenaria. Nelle sue linee essenziali il progetto prevede la realizzazione e posa in opera di una coroncina del Rosario in pietra lunga 15 mt. i Grani del Padre Nostro saranno colorati con i colori dei 5 Continenti; la piantumazione di 3 alberi d’ulivo a simboleggiare l”Orto degli Ulivi”; la collocazione di un masso ciclopico a simboleggiare il “Monte Calvario”, masso sovrastato da una Croce in Legno.

Si pensa in un secondo momento di porre in opera anche un Crocefisso in Bronzo, ma anche alla collocazione sul masso ciclopico di un’immagine della Salve Regina, da realizzare in marmo con la tecnica del Bassorilievo. In una porzione dell’area saranno creati dei gradoni in pietra al fine di garantire la presenza di posti a sedere; l’abbellimento dell’area con la creazione di fioriere ed illuminazione dedicata; la realizzazione e posa in opera di pavimentazione nella parte calpestabile mediante elementi in marmo bocciardato.

Quest’area vuole essere un luogo di raccoglimento e di preghiera per l’intera Città e per tali motivi sarebbe auspicabile e si confida nel sostegno materiale e nell’aiuto, anche economico, di tutte le persone di buona volontà che si rivedono in questi principi di fede e di rispetto del nostro territorio. Chi volesse e decidesse di sostenere l’iniziativa e collaborare può chiamare al n° tel. 339/6624104, anche mediante messaggio su WhatsApp.

Un’iniziativa lodevole che va sostenuta e che dimostra la grande sensibilità e senso civico di Rosario Lombardo e della sua famiglia. (Foto Salvatore Riggi).