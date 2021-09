San Cataldo. Covid: sei nuovi casi di positività e 3 guariti. In totale sono 40 i contagiati.

SAN CATALDO. Sono sei i casi di positività al Covid che si sono registrati a San Cataldo nelle ultime 24 ore. Si tratta di dati contenuti nel report quotidiano che l’Asp aggiorna Comune per Comune sulla base dei dati di positività accertata.

Uno è ricoverato in malattie infettive, mentre i guariti sono 3. Ad oggi la situazione legata alla curva del contagio a San Cataldo vede 40 persone attualmente positive al Covid, di cui nessuno in terapia intensiva, uno in malattie infettive e 39 in quarantena domiciliare.