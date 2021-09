SAN CATALDO. Nessun caso di positività al Covid a San Cataldo nelle ultime ore, ma una persona è stata ricoverata nel reparto di malattie infettive all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. La persona ricoverata era proveniente da isolamento domiciliare.

In compenso si sono registrati 3 guariti. Pertanto, alla luce di questi nuovi dati, la situazione attuale del contagio registra 21 attualmente positivi di cui nessuno in terapia intensiva, uno in malattie infettive e 20 in quarantena domiciliare.