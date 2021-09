San Cataldo, Cassonetti stracolmi in pieno centro. Un cittadino: “Tasse alte e servizi inefficienti”

Riceviamo & Pubblichiamo una segnalazione di un cittadino di San Cataldo che denuncia una discarica a cielo aperto.

Da oltre un anno, in pieno centro, tra i palazzi, in un parcheggio pubblico e in prossimità di negozi, il Comune ha installato dei cassonetti per abiti e scarpe dismessi.

Non ci sarebbe nulla di male se il risultato non fosse quello che si vede nella foto di copertina: un ammasso di indumenti e accessori trasbordati all’esterno.

Il problema è duplice perché oltre all’inciviltà dei cittadini che dovrebbero desistere dall’abbandonare a terra gli indumenti c’è anche l’incuria del Comune che non effettua mai la raccolta.

“E dire che a San Cataldo si paga forse l’imposta TARI più alta della Provincia di Caltanissetta” ha concluso.