Royalty wedding in Sicilia: Don Jaime di Borbone duca di Noto sposa lady Charlotte Diana Lindesay- Bethune

Kilt e tartan per ricordare le origini della sposa che ha scelto un abito in pizzo – Per gli ospiti mascherine, green pass e sofisticati fascinator Roma, 25 set. (Adnkronos) – Royal Wedding in Sicilia. Palermo ritorna per qualche giorno capitale del Regno riannodando antichi legami con la famiglia francese dei Borbone-Orléans.

Don Jaime di Borbone delle Due Sicilie, duca d Noto e pronipote dei conti di Parigi, si è unito oggi in matrimonio, nel Duomo di Monreale, con l’affascinante nobile scozzese lady Charlotte Diana Lindesay- Bethune. Oltre duecento gli invitati, tra i quali molti rampolli blasonati e discendenti di illustri famiglie, che si sono ritrovati nel capoluogo siciliano per festeggiare gli sposi. Abiti floreali, capo coperto con cappelli discreti, eleganti, abiti in seta lunghi o sotto il ginocchio per le signore, scialli e sofisticati fascinator, coloratissimi, kilt per gli uomini, e non solo (molti i tight e i morning dress), per ricordare le origini della sposa (anche il padre ha accompagnato all’altare la figlia con un gilet tartan, verde e grigio, i colori del clan della famiglia).

E tutti con mascherina e green pass per rispettare le norme anticovid. Abito in pizzo per la sposa, che in parte ricordava quello indossato da Grace Kelly al matrimonio con Ranieri di Monaco, orecchini e tiara di perle. Completo carta da zucchero per la mamma, invece, Diana Mary Chamberlayne-Macdonald con spilla sul revers e cappello a falde larghe, la madre dello sposo, Sofia Landaluce Y Melarejo di origine spagnola, ha optato per un completo rosa lungo e una mantilla di pizzo nero.

Discendente diretto dall’ultimo re delle Due Sicilie, Francesco II, nipote dell’infante Carlos di Borbone-Due Sicilie e di Anna d’Orléans, 27 anni, una laurea in giurisprudenza e un master in Economia aziendale, per anni don Jaime è stato uno degli scapoli d’oro più corteggiati, fino all’incontro con la giovanissima e affascinante figlia del XVI conte di Lindsay.

Coppia glamour, ma non social, riservata, amante dei viaggi, oggi a Palermo per loro un giorno speciale, circondati dall’affetto dei genitori, fratelli, zii, cugini (numerosissimi), dai Borbone, naturalmente, agli Asburgo.