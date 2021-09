«Perché l’Amministrazione comunale di Caltanissetta non provvede a ridurre l’importo della Tari che viene pagata dagli appartenenti alle categorie svantaggiate così come hanno già fatto altri Comuni siciliani, e perché ha deciso di ridurre progressivamente (a partire dall’anno 2021, sino quasi ad azzerarli nel 2023) i benefici economici che finora sono stati assicurati agli utenti nisseni che hanno fatto la raccolta differenziata e l’hanno poi consegnata nelle isole ecologiche ed al centro raccolta di “Cammarella”?».

Sono le domande che ha posto ieri al nostro quotidiano Giuseppe Martorana, un ex dipendente dell’Asp nissena di 72 anni, che abita assieme alla moglie Lucia Bellomo in via Colajanni.

Quesiti che abbiamo girato agli assessori comunali che si occupano del servizio, e cioè Luciana Camizzi (Tributi) e Marcello Frangiamone (Ambiente).

A questo fine Martorana ha anche mostrato alcuni atti deliberati dei Comuni di Sciacca e Ribera che indicano le esenzioni e le agevolazioni sulla Tari (tassa rifiuti) per le famiglie in condizioni economiche precarie ed anche la tabella con le riduzioni previste dall’Amministrazione comunale nissena per le premialità programmate a coloro che faranno la raccolta differenziata nel prossimo triennio.

A partire dal 1° gennaio 2021: carta 0,06 euro al chilogrammo, 0,27 cartone, 0,81 plastica e 0,09 per il vetro; e quindi sino al 31 dicembre 2021 la riduzione sino al 60% della parte variabile della tariffa domestica;

A partire dal 1° gennaio 2022: carta 0,04 euro a kg., cartone 0,18, plastica 0.54, 0,06 vetro, sino al 31/12/2022 con la riduzione sino al 50% della parte variabile della tariffa domestica;

a partire dal 1° gennaio 2023: carta 0,02 euro a kg., cartone 0,09 cartone, 0,27 plastica, 0,03 vetro, e sino al 50% – evidenzia Martorana – di riduzione della parte variabile.

Domande alle quali hanno ieri risposto i due assessori: «E’ intenzione dell’Amministrazione attuare uno sgravio Tari alle famiglie svantaggiate, ce ne stiamo già occupando – ha detto la dott.ssa Camizzi – ciò consentirà molto presto ad una consistente fascia di popolazione in difficoltà, di potere usufruire dell’agevolazione prevista».

«A seguito dell’approvazione del regolamento Tari da parte del Consiglio comunale – ha aggiunto l’ing. Frangiamone – è stato riorganizzato il sistema incentivante per la raccolta differenziata dei rifiuti che viene già garantito in città con il servizio “porta a porta”.

Infatti con i nuovi incentivi adesso i contribuenti potranno sempre usufruire delle agevolazioni previste e ottenere una riduzione complessiva quasi identica a quella prevista sino ad ora, anche se adesso, per conseguire lo stesso obiettivo, dovranno conferire un maggior quantitativo di rifiuti. Ciò che sta cambiando è il valore attribuito alle differenti componenti della raccolta differenziata, che in passato era stato eccessivamente sovrastimato rispetto al valore reale.

Ed è per questo che ora siamo stati costretti ad operare un progressivo riallineamento ai valori riconosciuti dal Conai».