Promozione. Sconfitta casalinga per l’Atletico Nissa contro l’Armerina (0-1).

Nel campionato di Promozione, mancato ancora una volta l’appuntamento con la vittoria da parte dell’Atletico Nissa. La squadra di Giovanni Italia ha perso 0-1 in casa contro l’Armerina in un confronto nel quale avrebbe meritato di più, ma che alla fine ha premiato gli ennesi.

La rete decisiva è arrivata al 40′ Con Avola di testa. Dopo di che, prima e dopo il gol, tante occasioni non concretizzate da parte della squadra nissena che ha assommato un numero incredibile di occasioni sprecate al cospetto di un’Armerina che, al di la del gol partita, non ha impensierito più di tanto Chimenti.

Dunque, solo un punto in tre gare per l’Atletico Nissa al quale, anche stavolta, non è mancato tanto il gioco quanto la finalizzazione. In effetti, tante occasioni create ma è mancato quel quid in grado di riportare il match nei giusti binari. Alla fine, vittoria per l’Armerina e più di un rimpianto per l’Atletico Nissa generoso ma non in grado di concretizzare le occasioni avute con Alù, Cimino e Sammartino.