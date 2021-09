Mussomeli, pannello artista Peppe Piccica. Beato don Pino Puglisi domina e benedice Piazzale Santa Maria

MUSSOMELI -Due sono le frasi emblematiche attribuite al sacerdote ucciso il 15 settembre 1993, a 56 anni, don Pino Puglisi. “Se ognuno fa qualcosa si può fare molto”. E l’altra: “Non ho paura delle parole dei violenti, ma del silenzio degli onesti”. Ieri pomeriggio, a Mussomeli nel piazzale Santa Maria, è stato inaugurato il pannello riprodotto dal ritratto del 1993 dell’artista Peppe Piccica, alla presenza delle autorità civili e militari con l’assessore Seby Lo Conte per l’amministrazione comunale, delegato dal sindaco Catania, fuori sede per impegni istituzionali, e con la presenza del Capitano Giuseppe Tomaselli della Compagnia Carabinieri, di don Sebastiano Lo Conte, Rettore della chiesa di Santa Maria, di Giusy Puglisi, nipote diretta di Don Pino, in quanto figlia del fratello Francesco, di Maurizio Artale Presidente del Centro di Accoglienza Padre Nostro di Palermo, dello scrittore e giornalista Roberto Mistretta, autore del libro “Il Miracolo di Don Puglisi”, del promotore dell’iniziativa Mario Bertolone, Presidente del comitato di quartiere “Santa Maria”. Sono stati momenti di attento ascolto da parte dei presenti che, nel rigoroso silenzio, hanno potuto seguire gli interventi degli oratori e la testimonianza della nipote di Don Pino Puglisi, il sacerdote Martire della chiesa, proclamato Beato.