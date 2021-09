Mussomeli, malumori per la tradizionale festa paesana “Madonna dei Miracoli”

MUSSOMELI – Si avvicina a grandi passi il giorno più atteso dell’anno e la gente, al riguardo, è quasi disorientata. Diversi sono i commenti che si susseguono in merito ai “festeggiamenti” settembrini, come da manifesto divulgato, in onore della Madonna dei Miracoli. Una elencazione con date ed orari di riti religiosi da svolgersi all’interno del santuario, con l’evidenziazione dell’osservanza delle norme anti Covid e con il rispetto del contingentamento.Nessun altro accessorio è previsto all’esterno della chiesa. Riccardo Orifiamma così commenta: “Al posto di “Festeggiamenti..” come titolo direi …”Programma messe”. Più esplicito un altro internauta che così commenta: “In altri paesi, nonostante non ci fosse la processione, hanno lo stesso installato l’illuminazione artistica, organizzato eventi collaterali, hanno realizzato lo stesso i giochi pirotecnici… insomma l’aria di festa si è sentita ugualmente! Quì da due anni è come se non ci fosse nulla. Tutto passa in sordina. Capisco che si raccoglie di meno, capisco tutto, ma se ci tolgono pure le feste di paese con tutto il loro significato anche laico, siamo morti completamente!”. Insomma, i malumori incominciano a serpeggiare. Intanto, la pandemia ancora non va via. Molti riti in chiesa, dunque, con presenze contingentate.