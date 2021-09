Mazzarino. Interrogazione del consigliere Livio D’Aleo sul rimborso degli abbonamenti ai pendolari.

MAZZARINO. Il consigliere di minoranza Livio D’Aleo ha prodotto un’interrogazione sul mancato rimborso abbonamento trasporto studenti pendolari. “Le famiglie degli studenti pendolari di Mazzarino, devono presentare modello ISEE per il rimborso spese di abbonamento per l’anno scolastico 2020\2021; le famiglie degli studenti pendolari devono ricevere il rimborso spese per gli anni scolastici 2019\2020; 2018\2019; 2017\2018; il 29 maggio scorso ho presentato un’interrogazione in cui chiedevo all’Amministrazione Comunale notizie sul mancato rimborso abbonamento; l’Amministrazione Comunale comunicava che l’ultimo rimborso effettuato era riferito all’anno 2016”.

Premesso ciò D’Aleo ha rilevato: “Ho avuto segnalazione di lamentele di alcune famiglie che riferiscono che ancora non hanno avuto nessun rimborso spese relativo all’abbonamento degli anni passati, da parte del Comune”. Secondo il consigliere “l’Amministrazione Comunale, dovrebbe mettere iniziative per affrontare il problema”, per cui ha chiesto al sindaco e all’Assessore con delega alla Pubblica Istruzione e al trasporto urbano di sapere: “Quale periodo scolastico oltre al 2016 è stato rimborsato alle famiglie interessate al problema; che tipo di iniziative vuole mettere in campo l’Amministrazione Comunale per poter rimborsare l’abbonamento degli anni passati”. Il consigliere ha chiesto risposta scritta e l’inserimento come punto all’ordine del giorno al primo consiglio comunale.