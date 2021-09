Green Pass, CGIA: “Molti artigiani rischiano il fermo produzione”

Molti artigiani e piccoli imprenditori sperano che entro il prossimo 15 ottobre la gran parte dei 3,7 milioni di dipendenti del settore privato che non si sono ancora vaccinati lo facciano.

Se cio’ non dovesse avvenire, tante aziende potrebbero trovarsi nella condizione di dover bloccare l’attivita’ lavorativa, perche’ impossibilitate ad avvalersi dell’apporto, in particolar modo, di tecnici e operai altamente specializzati che costituiscono l’asse portante di queste realta’.

Inoltre, se fosse necessario sostituirli, cosi’ come prevede il decreto per le imprese con meno di 15 dipendenti, trovare alcune figure professionali e’ un’impresa quasi impossibile, soprattutto in alcune aree del Paese. Insomma, per le aziende con pochi o pochissimi dipendenti, lo stop per uno di loro significa il fermo della produzione.