Covid, Mogol (Siae): Spettacolo allo stremo, fateci ripartire

“Abbiamo sempre rispettato le regole e le leggi e anteposto la salute dei cittadini a tutto il resto. Ora però siamo veramente allo stremo”. Lo dice il Presidente SIAE Giulio Rapetti Mogol. “Ristoranti, bar e molte altre attività hanno ripreso quasi a pieno regime. Circa il 70% dei cittadini ha completato il ciclo vaccinale e il green passcostituisce un altro presidio importante a tutela della salute; moltissimi artisti si sono schierati a favore della campagna vaccinale.

Peraltro, molte discoteche e locali stanno finendo nelle mani della malavita organizzata, con l’evidente possibilità di trasformarsi così in potenziali presidi di malaffare e di spaccio. In altri grandi paesi europei le attività culturali sono riprese a pieno regime o quasi. Per questo rivolgiamo un appello al Presidente del Consiglio e al Ministro della Cultura che da tempo si batte per le riaperture”. “Fateci ripartire in sicurezza ma fateci ripartire realmente. Abbiamo la sensazione continua Mogol – che nel Governo prevalgano o rischiano di prevalere – Immagini e posizioni minoritarie che francamente sembrano più irragionevolmente emotive che realmente razionali.