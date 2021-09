Covid in Sicilia. Scende la curva del contagio nelle ultime 24 ore, ma l’Isola resta prima in Italia per numero di contagiati.

Scende nuovamente nelle ultime 24 ore la curva del contagio in Sicilia. I casi di positività registrati sono stati infatti 602 a fronte di 18.758 tamponi processati. I dati emergono dalla lettura del report giornaliero del Ministero della Salute. Dunque, dopo il picco di ieri, scendono ancora i contagi nell’Isola e con essi il tasso di positività passato dal 4,7% di ieri al 3,2% di oggi.

I decessi sono stati 16 ma sono riferiti, come riferisce la Regione, a ieri (5), al 15 settembre 7, al 14 settembre (1) e al 5 settembre (1), mentre due risalgono ad mese precedente (25 e 22 agosto).

Le persone attualmente positive 21.777, di cui 20.982 in quarantena domiciliare obbligatoria, 696 ricoverati in malattie infettive e 99 in terapia intensiva.

Per quanto concerne la distribuzione dei casi per provincia, stavolta la Provincia siciliana nella quale s’è registrato il numero più elevato di casi è stata quella di Messina con 125. Le altre provincie hanno registrato 118 casi (Palermo), 91 (Trapani), 87 (Siracusa), 75 (Catania), 54 (Ragusa), 23 (Caltanissetta), 19 (Agrigento) e 10 (Enna). La Sicilia comunque, anche nelle ultime 24 ore, resta prima Regione a livello nazionale per numero di contagi.