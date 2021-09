Campofranco. Covid, nuovo “Open Day” vaccinale il 27 settembre dalle 15 alle 19.

CAMPOFRANCO. Ancora un altro “open day” a Campofranco per chi dovrà o vorrà sottoporsi al vaccino anti covid-19. Lunedì prossimo 27 settembre dalle ore 15,00 alle 19,30 al palasport Giovanni Paolo II a Campofranco, ci sarà ancora una giornata dedicata alla vaccinazione.

Chi vuole aderire, dovrà prenotarsi al presidio ospedaliero di Campofranco (“ospedaletto”) personalmente o chiamando il numero 0934 999437. La prenotazione è necessaria sia per chi deve fare la prima dose che la seconda e anche la terza per i soggetti fragili che per poter comunicare all’ASP il numero dei vaccinanti, se prima dose, seconda o terza e la tipologia di vaccino fatta prima.

Se a vaccinarsi saranno i minorenni, occorre la presenza di almeno un genitore e le copie del documento di identità e della tessera sanitaria di entrambi i genitori, oltre quelli del minore.

E’ ancora una volta una opportunità che i campofranchesi hanno, senza doversi spostare fuori paese. La possibilità di vaccinarsi è, ovviamente, data anche ai cittadini di altri paesi e anche chi verrà senza che abbia potuto prenotarsi, potrà comunque usufruire della vaccinazione.