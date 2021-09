Caltanissetta, tentano di rubare incasso del distributore di carburante. Carabinieri indagano sui responsabili

Alcuni ladri, nella notte tra sabato e domenica, hanno cercato di rubare l’incasso del distributore automatico di carburante Q8 in contrada Firrio.

I ladri hanno danneggiato e gettato poi a terra la colonnina dei pagamenti nel tentativo di aprirla e impossessarsi dell’incasso, ma non ci sono riusciti.

A quel punto sono fuggiti a bordo di un’Alfa 156 come hanno mostrato agli inquirenti le immagini della videosorveglianza del distributore. L’auto risultava rubata ed è stata ritrovata ieri mattina, intorno alle 6, in via De Cosmi dopo che i responsabili del tentato furto dei soldi del distributore l’hanno abbandonata e data alle fiamme.

I carabinieri, intervenuti sul posto dopo essere stato chiamati dal proprietario dell’esercizio commerciale, stanno analizzando le riprese della videosorveglianza per identificare i responsabili.