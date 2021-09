Caltanissetta, Polizia arresta 59enne per evasione

Nel pomeriggio di ieri i poliziotti della sezione volanti hanno tratto in arresto un 59enne nisseno nella flagranza di reato di evasione.

L’uomo, gravato da precedenti giudiziari, attualmente è sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, poiché condannato per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

L’equipaggio della volante di zona nel corso del controllo non ha trovato il condannato nella sua abitazione. Successivamente il 59enne è stato intercettato dai poliziotti in via XX Settembre.

Circa il motivo del suo arbitrario allontanamento, l’uomo ha riferito agli agenti che non riusciva a stare in casa e che si era recato all’ufficio postale.

I poliziotti, dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la locale Procura della Repubblica, hanno condotto l’arrestato nella sua abitazione rispristinando la misura alternativa alla detenzione.