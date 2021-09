Caltanissetta, oggi Abio torna in piazza con le pere della solidarietà

Oggi, 25 settembre dalle 8 alle 20 i volontari ABIO, l’associazione che supporta il Bambino in ospedale sono tonati in piazza per raccontare la loro esperienza e richiedere un sostegno per il loro impegno di volontariato consegnando un cestino di pere a tutti coloro i quali vorranno supportarli con un’offerta libera a partire dai 7 euro.

La postazione si trova a Caltanissetta in Corso Vittorio Emanuele all’incrocio con via XX Settembre.

ABIO Italia è nata circa 40 anni fa ma la sezione territoriale nissena, nata nel 2014, è ancora giovane e bisognosa del supporto dei suoi concittadini.

Prima del Covid le volontarie si alternavano nel reparto del Sant’Elia per incontrare i bambini e giocare con loro. Realizzavano cartelloni che appendevano alle pareti nell’area gioco e consegnavano loro materiale ludico da poter utilizzare quando non erano presenti. Adesso l’augurio è quello di poter tornare a incontrare realmente i bambini pur mantenendo tutte le misure di sicurezza e protezione necessarie per tutelare i piccoli degenti.

Per chi non potrà essere fisicamente in piazza, sarà possibile conoscere e sostenere ABIO sul sito www.giornatanazionaleabio.org scrivere ad abiocaltanissetta@gmail.com o visitare la pagina www.facebook.com/abiodicaltanissetta