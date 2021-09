Bompensiere, giornata conclusiva del Centro Estivo 2021

BOMPENSIERE – “L’ultimo giorno lascia un po’ di tristezza (il tipico sentimento dell’ultimo giorno di scuola) ma permette di tracciare un bilancio positivo della prima esperienza di Centro Estivo. Ringrazio l’associazione ASD BOMPENSIERE FAMILY, nella persona di Michelangelo Benvissuto e del suo collaboratore Giosuè Amico, per avere portato avanti il progetto di acquaticità e ambientamento in acqua. Sono testimone di come i bambini si siano particolarmente divertiti e come abbiano fatto grandi progressi. Una menzione particolare alla struttura che ha ospitato l’evento: la “Locanda dei fiori”, nella persona di Gioacchino Palumbo, ci ha accolti con calore ed ha saputo tempestivamente fronteggiare gli imprevisti. Non posso non ringraziare l’assessore Arturo Petix e Rosina Anelli per aver programmato e supervisionato l’evento voluto dall’intera amministrazione comunale. Ora bambini e ragazzi possono cominciare le attività scolastiche con più grinta e nei prossimi mesi, situazione pandemica permettendo, saranno coinvolti in altre iniziative promosse dall’amministrazione comunale”. Lo ha scritto in una nota il sindaco Salvatore Virciglio.