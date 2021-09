Accoltella rivale che gli contendeva posto per la pesca amatoriale: arrestato dai Carabinieri.

Per poco non c’è scappato il morto in una lite scoppiata per via di un posto per la pesca amatoriale. Ad un certo punto, infatti, è finita a coltellate una lite che ha visto protagonista alcune persone intente a pescare. I Carabinieri di Fiumicino grazie a testimoni e riconoscimenti fotografici, hanno arrestato un uomo di 43 anni, presunto autore della violenta aggressione lungo la foce del Tevere.

Prima l’uomo avrebbe cercato di allontanare gli altri “rivali” arrivando a minacciarli di morte, in seguito li ha aggrediti, ferendone uno con una coltellata. Resosi conto dell’accaduto ha gettato l’arma in mare e si è dato alla fuga, fino a quando i Carabinieri non lo hanno rintracciato e posto agli arresti domiciliari.