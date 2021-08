Tredici sbarchi di migranti a Lampedusa, al via trasferimenti

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Tredici sbarchi sono stati registrati nelle ultime ore a Lampedusa, dove sono giunti 272 migranti dalla mezzanotte all’alba. Vanno ad aggiungersi ai dieci di ieri, quando sono approdati 235 migranti. Complessivamente in 24 ore sono sbarcate 507 persone, che sono state trasferite nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove si trovano adesso 865 ospiti, a fronte di una capienza massima di 250 posti.

Intanto, si è messa in funzione la macchina dei trasferimenti, programmati dalla Prefettura di Agrigento. Centosette migranti, già sottoposti a tampone rapido per la diagnosi del Covid, da Lampedusa saranno trasferiti stamattina con il traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle.

(ITALPRESS).