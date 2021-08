SUTERA. L’amministrazione comunale ha reso noto che lunedì 9 Agosto a Sutera dalle ore 15:00 in poi saranno effettuate le vaccinazioni contro il Covid-19.

Le prenotazioni, sia per la prima che per la seconda dose, per gli over 12 anni, sarà effettuata al Museo Etnoantropologico: -da Lunedì 2.08.21 a Giovedì 5.08.21 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30;- Venerdì 6.08.21 dalle ore 9:00 alle ore 13:00.