Simula di essere stata incaricata di benedire oro e denaro a casa di un’anziana. Arrestata dai Carabinieri.

Aveva simulato di essere un’incaricata della vicina parrocchia con il compito di benedire oro e denaro, ma in realtà le sue intenzioni erano ben diverse.

E’ accaduto a Verona dove una donna, con questo escamotage, riteneva di poter truffare un’anziana rubandole oro e denaro. Intento che era riuscito a mettere in atto se non fosse stato per il fatto che, tra lei e il criminoso progetto si sono frapposti una vicina di casa prima e i carabinieri poi.

Infatti, una vicina, rientrando in casa e assistendo alla conversazione, ha chiamato immediatamente il 112. Il rapido intervento dei Carabinieri della Compagnia scaligera ha consentito di arrestare la truffatrice appena uscita dall’appartamento col bottino.