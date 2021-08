Sicilia: succhi da pomodori datterini protagonisti al Cibus

Dalla bevanda a base di frutta, vitamine e zinco che aiuta il sistema immunitario, alla linea dei succhi senza zuccheri aggiunti e in bottiglia con il 50% di plastica riciclata, alla soia edamame italiana alle novita’ regionali del pomodoro come le vellutate di datterini di Sicilia o i ciliegini di Puglia, fino alle pesche in pezzi che tramite un QR Code in etichetta raccontano la storia del produttore che le ha coltivate.

C’e’ la filiera agricola italiana e tre volte sostenibile di Conserve Italia tra i protagonisti della 20esima edizione di Cibus, presente con i suoi marchi che hanno fatto la storia del made in Italy alimentare come Cirio, Valfrutta, Yoga, Derby Blue e Jolly Colombani.

“Ci presentiamo al Cibus con le novita’ di prodotto messe in campo nell’ultimo periodo a testimonianza del impegno nell’innovazione, per intercettare le nuove tendenze del mercato e fornire risposte ai consumatori”, dichiara il direttore generale di Conserve Italia, Pier Paolo Rosetti che raccolta una filiera sostenibile: dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

“Rispettiamo la natura riducendo l’impatto ambientale dei nostri processi produttivi ed evitando ogni anno 19 mila tonnellate di CO2 – precisa Rosetti – valorizziamo le produzioni di oltre 14. mila soci agricoltori italiani che coltivano frutta, pomodoro, legumi e mais dolce; e vendiamo le nostre 3.500 referenze in 80 Paesi in tutto il mondo”