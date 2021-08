Sicilia, fine missione per vigili fuoco: oggi rientro in Trentino

Termina oggi la missione in Sicilia per il contingente trentino della protezione civile. Sebbene l’emergenza incendi non sia conclusa, i vigili del fuoco dei distretti alto Garda, Ledro e Giudicarie faranno ritorno in Trentino.

Ad attenderli, il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, che ringrazierà uno a uno i volontari che hanno collaborato a spegnere i focolai in provincia di Palermo e Messina.

I mezzi più pesanti partono stamattina dal porto di Palermo per raggiungere Livorno via mare. La colonna leggera invece parte via terra.