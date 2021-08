Sicilia, Covid: contagi in Sicilia aumentati del 34%

“La settimana appena conclusa ha fatto registrare in Sicilia – come ormai da oltre un mese – un incremento della diffusione del Covid: aumentati nuovi positivi, attuali positivi, ricoverati (ordinari e in terapia intensiva) e ingressi in terapia intensiva”.

Così la Protezione civile del Comune di Palermo traccia il quadro della situazione epidemiologica in regione, spiegando che i nuovi positivi sono 6833, il 34% in più.

È cresciuto il rapporto fra tamponi positivi ed effettuati, passato dal 5% al 6%. Non si superavano i 6 mila nuovi positivi in una settimana dal 2 maggio; il numero degli attuali positivi è 18036, 3959 in più; le persone in isolamento sono 17430, 3825 in più.

I ricoverati sono 606, di cui 68 in terapia intensiva. Sono aumentati di 134 (i ricoverati in TI sono aumentati di 14).

Nella settimana appena conclusa si sono registrati 33 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 17,9% in più); il numero dei guariti (231.294) è cresciuto di 2819; il numero di persone decedute registrato nella settimana è pari a 55.

Complessivamente le persone decedute in Sicilia sono 6.141