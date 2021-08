Santa Caterina. Entro il 19 agosto le istanze per la partecipazione al Centro Estivo.

SANTA CATERINA. E’ previsto entro il 19 agosto il termine ultimo per la presentazione delle istanze al Centro Estivo . Lo rende noto il sindaco Giuseppe Ippolito in una nota.

Il sindaco invita le famiglie residenti nel territorio del Comune di Santa Caterina Villarmosa con figli minori dai 5 ai 6 anni a presentare le istanze di iscrizione e partecipazione al suddetto centro estivo che sarà gestito dall’associazione Sans Souci Onlus .

Requisiti

Residenza nel Comune di Santa Caterina Villarmosa;

Età del/dei minore/i compresa tra 5 – 6 anni;

Famiglie con ISEE in corso di validità;

Procedura per l’individuazione dei nuclei familiari beneficiari

A seguito della raccolta delle istanze, verrà elaborata una graduatoria in ordine di ISEE per le famiglie individuate come possibili beneficiari delle attività del Centro Estivo fino a un massimo di 10 partecipanti.

Le famiglie interessate possono presentare istanza entro il 19 AGOSTO

L’istanza per l’iscrizione ALLE ATTIVITA’ DEL CENTRO ESTIVO è disponibile presso la sede del Comune di Santa Caterina Villarmosa o scaricabile dal sito del Comune.