Mussomeli, diario della serata di solidarietà: 34° festa dei bambini

MUSSOMELI – (Dall’Associazione “Don Diego Di Vincenzo”) – Il 18 agosto al teatro S. Genco di Mussomeli si è tenuta la 34° festa dei bambini, edizione special. Speciale per tanti motivi: il periodo estivo, il sito, ma non solo. Speciale la partecipazione dei genitori che hanno cantato sotto la guida di Anna Mingoia: un coro pazzesco che si è esibito con due canzoni anche con voci soliste. Speciali gli ospiti: Luna e Giulia provenienti dallo Zecchino d’Oro. Speciale l’esibizione della scuola di danza Arabesque di Alessandra Alfano. Speciale la conduzione della serata da parte di Seby Lo Conte e della splendida Lia Amico con le incursioni di Gero Riggio. E poi alla direzione artistica e musicale del maestro Giuseppe Cirlincione che ha magistralmente diretto la band formata, oltre che dallo stesso, da G. Diliberto, V. Sapia e A. Pellitteri. Poi la consegna di un piatto ricordo alla sig.ra P. Caruso per un gesto di grande onestà nei confronti dell’associazione D.D.D.V. Speciale per le luci, l’audio e gli effetti scenici da parte del service Miserendino di San Cataldo. E poi la direzione dei due cori quello dei bambini e quello dei genitori e dei solisti da parte di Anna con la fattiva collaborazione di Sara Diliberto. Ma a rendere veramente speciale questa edizione è stato il momento dedicato a don Diego Di Vincenzo nel decennale della sua dipartita da questo mondo. Un momento fatto di testimonianze di persone che hanno incrociato la loro vita con quella di don Diego. Tanta commozione, qualche lacrima, tanta gratitudine. Lo splendido video è stato prodotto generosamente e con maestria da Salvatore Giardina che ha anche ripreso tutta la serata, mettendo a disposizione di quanti lo desiderano, il filmato della stessa. Il filmato integrale inoltre sarà replicato a giorni sul canale youtube SGprodAction. Sul palco sono stati omaggiati di un piatto in ceramica ricordo le autorità presenti; i piatti sono stati realizzati dal laboratorio di ceramica Solidarte di Casa Famiglia Rosetta, su disegno del compianto maestro d’arte Maurizio Giammusso. Molto gradito è stato il piccolo pensiero per tutti i ragazzi che si sono esibiti (una tazza con il simbolo dell’associazione e personalizzata con il nome dei bambini, e un cappellino offerto dall’Agenzia Mediolanum di Mussomeli, di Sonia Barba). Un ringraziamento va a tutte le persone che, contribuendo volontariamente alla raccolta fondi, permettono di portare aventi i progetti di solidarietà dell’Associazione; un grazie a tutti i nostri sponsor che ci permettono anno dopo anno di realizzare questo evento; tra tutti un ringraziamento particolare a Michele Mingoia, già Presidente della ex BCC San Giuseppe (ora BCC Toniolo), da sempre attento ai progetti di solidarietà portati avanti dalla Associazione. Un ringraziamento va anche a: Comune di Mussomeli, Proloco, Croce Rossa, Fratres e Misericordia per la collaborazione prestata a tutela della salute e incolumità dei presenti. L’associazione D.D.D.V. ancora una volta è riuscita nel suo intento, rallegrandoci con la dolcezza dei bimbi, che si tramuta in splendidi sorrisi sulle bocche dei bambini di Tanga, Arusha, Bethelem e non solo. Questi i nomi dei nostri bambini che si sono esibiti come solisti e coristi: AURORA ARATORE, ELISA VULLO, GIULIA LI CANDRI, CHIARA VULLO, ALESSANDRO GENCO, VITTORIA PARDI, DAVIDE CARAPEZZA, ANTONIO CARAPEZZA, DAVIDE NOLANO, ELEONORA PARDI, SERENA GIARDINA, NEREIDE-GIARDINA, GIUSEPPE GIARDINA, CLARA GENCO, ADELE AURORA. VITTORIA PARDI. E questi sono i loro fantastici genitori che si sono messi in gioco insieme ai figli, esibendosi sul palco: MARIA VINCENZA NOTO, LI CANDRI GIOVANNI, PASQUALINO PARDI, LORENA SOLAZZO, ENZA CARUSO, ANTONELLO MORREALE, GIUSEPPE CARAPEZZA, SONIA SPOTO, STEFANIA PRIOTEASA, MASSIMILIANO GIARDINA, MARIA BERTOLONE, GAETANO GIARDINA, CINZIA ROMITO, VULLO GIUSEPPE. Infine, i numeri vincenti del sorteggio sono : 1 TV Smart Samsung 55” 4K biglietto n°15; 2 Regalo Gioielleria Zucchetto biglietto n°28; 3 Regalo Gioielleria D’Amico biglietto n°637; 4 Buono spesa Punto Risparmio biglietto n°520; 5 Buono sconto Agenzia CS Viaggi biglietto n° 518; 6 Macchina del Caffè ditta Allenza biglietto n° 598; 7 Buono € 50 carburante ditta Giardina R ESSO n°652; 8 Friggitrice Ferrari biglietto n°473; 9 Scalda sonno matrim. Imetec biglietto n°246; 10 Bollitore G 3 Ferrari biglietto n° 1557.