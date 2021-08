Minacciava e perseguitava la sua ex: arrestato dai Carabinieri.

Avrebbe minacciato e perseguitato in continuazione la sua ex con la quale, per altro, aveva avuto una relazione e che, da qualche tempo, ha avuto in affido il loro bambino. Per questa ragione i Carabinieri della stazione di Roma Parioli, al culmine di un’attività investigativa alquanto mirata, hanno arrestato un uomo.

Per lui l’accusa è quella di aver perseguitato la sua ex compagna. L’uomo, in più occasioni, oltre a perseguitare la donna, l’avrebbe anche minacciata anche con l’uso dei mezzi informatici e dei social media. I militari dopo aver notificato il provvedimento all’uomo lo hanno condotto al carcere di Regina Coeli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.