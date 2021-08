Meteo, addio al caldo: l’anticiclone porta i primi temporali di fine estate

Aria più fresca di origine scandinava si sta riversando in queste ore sul bacino del Mediterraneo mettendo in seria difficoltà la stagione estiva.

La fase calda dell’estate è finita. E’ il quadro tracciato dal team del sito iLMeteo.it che avverte: per tutta la settimana continueranno ad affluire venti settentrionali che oltre a far calare le temperature, ponendo fine al gran caldo africano, provocheranno lo scoppio di molti temporali.

Le regioni più colpite dai fenomeni temporaleschi risulteranno quelle adriatiche come Marche, Abruzzo, Molise e poi Puglia, zone dove non pioveva oramai da quasi due mesi.

Oggi i rovesci interesseranno pure la Toscana meridionale, l’Umbria e il Lazio. Dopo una temporanea pausa dalle piogge prevista per giovedì, tra venerdì e sabato un nuovo impulso molto instabile e fresco tornerà a colpire dapprima il Nord e poi nuovamente le regioni centrali, questa volta non solo quelle adriatiche, ma anche la Toscana e il Lazio.

E l’anticiclone africano non sembra avere la forza necessaria per riconquistare il nostro Paese nemmeno nei giorni successivi, lasciandolo in balìa di nuove scorribande instabili.

Nel dettaglio:

Sud e Sicilia: su nord Calabria e restanti regioni peninsulari nuvolosità irregolare a tratti intensa con rovesci e temporali sparsi su Molise, Puglia, appennino campano e lucano e solo occasionali sulle rimanenti aree, in definitivo miglioramento serale a eccezione della Puglia meridionale; poche nubi e prevalente soleggiamento su Sicilia e restante Calabria con qualche nube in più e brevi piovaschi associati durante le ore centrali sui rilievi calabresi e della Sicilia settentrionale.

Temperature: minime in aumento su pianura veneta e lombarda e sui settori est di Sicilia ed Emilia-Romagna, in lieve calo al centro peninsulare e su Molise e Puglia garganica; massime in calo su Sicilia, Basilicata, Puglia, Molise, appennino campano, Abruzzo, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Romagna e Friuli-Venezia Giulia, in aumento su Alto Adige, ovest Saredgna, Umbria e Toscana meridionale.

Venti: moderati da Nord-est con locali rinforzi su coste e immediato entroterra dell’alto Adriatico e in graduale attenuazione; deboli settentrionali o dai quadranti orientali sul resto del Nord; deboli settentrionali con locali rinforzi su Sardegna, centro peninsulare, Molise e Puglia; deboli variabili su Sicilia e resto del Sud.

Mari: poco mossi o localmente mossi Ionio settentrionale e Tirreno; mediamente mossi i restanti mari e anche localmente molto mosso al mattino l’alto Adriatico, con moto ondoso in diminuzione su alto Adriatico, mar Ligure e stretto di Sicilia.