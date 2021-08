Campofranco. Il 6 settembre nuova tornata di vaccinazioni anti Covid.

CAMPOFRANCO. Confermata per il pomeriggio di lunedì 6 settembre la quarta giornata dedicata alla vaccinazione anti Covid. Lo ha comunicato il sindaco Rino Pitanza: “Abbiamo organizzato questa nuova giornata a stretto contatto con l’ASP di Caltanissetta. Nel rispetto della libera e volontaria adesione alla vaccinazione, la scienza ritiene che questa sia al momento l’unica arma che abbiamo per contrastare la pericolosità del virus che, purtroppo anche a Campofranco sta mietendo contagi, ricoveri ospedalieri e anche morti”.

Il sindaco ha ricordato che “la percentuale che al momento abbiamo in paese è molto al di sotto di quella indicata dagli organi medici e istituzionali regionali che hanno fissato al 60% la soglia minima di uno dei parametri che potrebbe contribuire a far cambiare colore i singoli paesi che non arrivano a questa percentuale. Il 56,9 con la prima dose e il 52,4 % con la seconda dose, fanno di Campofranco uno dei paesi della provincia con la più bassa percentuale di vaccinati”.

Pertanto, Pitanza ha invitato tutti i cittadini che lo vorranno a prenotarsi da DOMANI mattina dalle 9,00 alle 13,00 sia al presidio ospedaliero (ospedaletto) che al comune dove si potrà ritirare anche la modulistica. L’open day è aperto a tutti, a partire dai 12 anni compiuti e anche a chi non è di Campofranco, sia per la prima dose che per la seconda.