Campofranco. Covid. Sindaco annuncia: “Subito dopo ferragosto “Open Day” straordinario vaccinazione”.

CAMPOFRANCO. Subito dopo ferragosto ci sarà un “open day” straordinario di vaccinazioni a Campofranco. Lo ha reso noto il sindaco Rino Pitanza. “L’incontro con i vertici ASP di Caltanissetta di stamattina ha portato, tra le altre cose, alla possibilità di avere una giornata extra di vaccinazioni anticovid a Campofranco, vista la situazione che la nostra comunità sta attraversando in questo periodo”.

Il sindaco ha spiegato: “Resta da stabilire il giorno della vaccinazione, ma con molta probabilità sarà alla fine della prossima settimana. Intanto si comincia con le prenotazioni (che dovranno comunque raggiungere le 100 unità per avere l’open day)”.

La giornata di vaccinazione è destinata sia a chi dovrà fare la prima dose che a chi rientra, come tempistica, nella seconda dose. La vaccinazione, che ricordo essere libera e volontaria ma raccomandata come unico mezzo per combattere il covid, é aperta a tutti e non solo ai campofranchesi. PRENOTAZIONI da domani venerdì 13 agosto dalle ore 9,00 alle ore 13,00 in presenza o per telefono: Comune di Campofranco 0934959670; Presidio ospedaliero Campofranco “Ospedaletto” 0934999437; Medici di famiglia per i cittadini di Campofranco e Sutera.

Successivamente, ma in tempo utile, verrà comunicata la giornata e l’orario di vaccinazione. Al momento a Campofranco, si è al 60,1% di popolazione vaccinata con le due dosi e al 43,44% con la prima dose.