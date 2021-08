Campofranco. Covid. In salita i casi di positività. Il sindaco: “Occorrono rispetto delle regole e buon senso”.

CAMPOFRANCO. Continua a salire in questi giorni di caldo agostano, il numero di casi positivi al Covid e, di conseguenza, quello di isolati domiciliari.

Lo rende noto il sindaco Rino Pitanza. “Al momento – comunica – a Campofranco abbiamo 25 nostri concittadini in stato di positività e 33 in isolamento domiciliare. Il “primo” concittadino positivo di questa ondata è uscito dalla positività mentre l’altro campofranchese che era ricoverato in ospedale, è rientrato a casa pur mantenendo lo stato di positivo”.

Scendendo nei particolari, Pitanza ha rilevato: “Dei positivi, abbiamo 6 bambini sotto i 10 anni, 8 ragazzi dagli 11 ai 18 anni, 10 adulti (dai 18 anni in su) e 1 anziano ultra 80ntenne. Nelle prossime ore il sindaco incontrerà i vertici ASP, la Prefettura e gli altri Organi istituzionali per discutere su eventuali restrizioni ufficiali da intraprendere in paese, stante gli attuali numeri”.