Caccia e incendi: Enpa chiede commissariamento di Regioni inadempienti

L’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) contesta la pre-apertura della stagione della caccia decisa da alcune Regioni (il 1/o settembre invece del 19) e chiede al premier Mario Draghi di intervenire in materia, commissariando le Regioni che violano le norme comunitarie e nazionali.

“Dopo una infernale stagione estiva di incendi e di lunga siccita’ – scrive la ong -, che ha visto decine di milioni di animali morire tra le fiamme, adulti e cuccioli, e dopo gli inutili appelli – rimasti totalmente inascoltati – al ministro Cingolani di fermare la “strage per divertimento” causata dal popolo delle doppiette, numerose regioni hanno persino deciso di aprire anticipatamente gli spari gia’ i primi di settembre: Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli, Marche, Molise, Piemonte, Puglia e Veneto regaleranno ai cacciatori gli spari nei primissimi giorni di settembre, anziche’ a partire dalla terza domenica del mese”.

“L’Enpa – prosegue la nota – si rivolge dunque al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, con tre richieste: il commissariamento delle Regioni che platealmente operano le piu’ gravi violazioni di diritto comunitario e interno, come le Marche; il commissariamento delle regioni che ignorano i propri preziosi territori distrutti dalle fiamme, come la Calabria e la Sicilia; una efficace modifica della legge sugli incendi boschivi 353 del 2000, affinche’ sia posto un vincolo perenne sui terreni percorsi dal fuoco per quanto riguarda il pascolo, l’edificazione, la caccia, la posa degli impianti fotovoltaici a terra”.