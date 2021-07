Villalba, macchina catapultata strada sottostante. Conducente trasportato con l’elicottero a Caltanissetta

VILLALBA – E’ successo stamattina a Villalba. Un anziano che abita nei pressi della chiesa Madre, che era alla guida della sua macchina, giusto nella piazza, per motivi ancora da accertare, è catapultata nella sottostante strada riportando contusioni varie. Fortunatamente nella strada non si trovava nessuno. Pochi istanti prima una signora aveva attraversato quella strada, scampando quel pericolo.

Sul posto sono intervenuti, i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e i carabinieri per prestare i primi soccorsi e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Fortunatamente non c’è stato qualcosa di grave. Sul posto è arrivato anche l’elicottero che ha trasportato l’anziano conducente, cosciente, all’Ospedale di Caltanissetta per le cure del caso.